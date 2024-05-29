خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من فرح سوداني العروس وهي تباغت عريسها. وقامت العروس برش وبخ (الحليب) على وجه عريسها وهي عادة سودانية تتم أثناء مراسم “الجرتق”, وباغتت العروس العريس وسقته على رش وجهه بالحليب. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد نالت العروس اعجاب المعازيم الحاضرين الفرح والذين هتفوا لها: (دبلي ليهو دبلي ليهو). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية تباغت عريسها وترشه بــ(اللبن) والمعازيم الحاضرون الفرح يهتفون لها: (دبلي ليهو دبلي ليهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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