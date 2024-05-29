اكتمال صيانة أكبر خط ناقل للمياه بأمدرمان

أكملت ولاية الخرطوم، اليوم صيانة أكبر خط ناقل لمياه الشرب من محطة القماير إلى منطقتي أمدرمان القديمة والحارات الشمالية بالثورة، ويقع الكسر بشارع الوادي امام البوابة الرئيسية لمقابر أحمد شرفي، بعد أن تأخرت صيانته لأكثر من عام بسبب الحرب.

ووقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، على نهاية العمل مشيداً بعمال هيئة مياه الخرطوم لنجاحهم في معالجة أكبر مشكلة رغم ظروف الحرب وكبدت الولاية مجهودات كبيرة.

وشارك في الزيارة أعضاء حكومة الولاية ومدير هيئة المياه وباكتمال الصيانة سيتحقق استقرار في امدادات المياه.

وأوضح المهندس محمد علي العجب مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم بان الخط الناقل يعتبر من الخطوط المهمة لنقل المياه من محطة القماير وسيشكل حلا جذريا لمشكلة المياه وتقدم باعتذار للمواطنين بهذه الأحياء الذين تعرضوا لمضايقات بسبب توقف الخدمة طيلة فترة الصيانة لافتاً الى ان هذه المناطق ستشهد استقرارا في الامداد.

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