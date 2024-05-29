جامعة أم درمان الإسلامية تنظم اللقاء التفاكري لمنسوبي الجامعة بالقاهرة

برعاية كريمة من السفارة السودانية بالقاهرة نظمت جامعة أم درمان الإسلامية اللقاء التفاكري لمنسوبي الجامعة مع فضيلة البروفيسور الفاتح الحبر عمر أحمد مدير الجامعة ببيت السودان بالقاهرة يوم الاثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤م حيث شرّف اللقاء د. عاصم محمد الملحق الثقافي بالسفارة وعدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها.

البروفيسور الفاتح الحبر عمر أحمد مدير الجامعة استعرض تاريخ الجامعة ومراحل تطورها مؤكداً دورها الرسالي في قيادة المجتمع موضحاً منهجه القائم علي الشوري والشفافية وقدّم فضيلته الشكر لاعضاء السفارة السودانية بالقاهرة واكّد أن بيانات الجامعة تم حفظها في مكان آمن وحيّا جهود الإدارة العليا للجامعة ممثلة في البروفيسور طارق حسن بن عوف نائب مدير الجامعة في تجاوز تلك المرحلة الصعبة من تاريخ الجامعة.وأبان أن العملية التعليمية لكل الفرق ستستأنف في منتصف يونيو القادم وأن الجامعة تعمل في هذه اللحظات على حصر الطلاب المنتشرين في كافة أرجاء المعمورة بغرض معرفة أماكن وجودهم بغية إيجاد المعالجات والحلول العلمية وفق الإحصاءآت والأرقام الدقيقة وأضاف أن الشهادات تستخرج بواسطة التقديم الإلكتروني أو فرع الجامعة ببورتسودان.

من جانبه اشاد الملحق الثقافي بالسفارة بدور الجامعة وتميزها وعراقتها وحكمتها في امتصاصها للصدمة الأولي ومواصلة مسيرتها الأكاديمية ودورها المجتمعي..

الدكتور محمد خير حسن عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بعث برسائل في بريد الطلاب والإدارة العليا مهنئاً الطلاب باستئناف الدراسة في منتصف يونيو القادم وطالب بتوفير مقر يستوعب منسوبي الجامعة بالقاهرة..

كما تحدث في اللقاء د. جمعة سعيد مدير مركز امتحانات كلية الطب والعلوم الصحية بالقاهرة مؤكداً أن الامتحانات سارت كما هو مخطط لها وشكر جهود الإدارة العليا للجامعة..

وأجاب المدير على إستفسارات ومداخلات الحضور من الطلاب والأساتذة حتى نهاية اللقاء الذي إستمر زهاء الأربعة ساعات وسط تفاؤل بأن هذا اللقاء في أصله يعني بداية الإنطلاق نحو الحلول التي تضمن عملية تعليمية ناجحة ومستمرة