حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بإعجاب الآلاف من المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من القوات المشتركة بمدينة الفاشر وهم يروحون عن أنفسهم خلال استراحة محارب بالغناء. حيث رددت الكتيبة أغنية الفنان الكبير أبو عركي البخيت (بوعدك يا ذاتي يا أقرب قريبة) وتغنوا بالأغنية مستخدمين آلة الربابة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنى أفراد القوات المشتركة بأغنية الفنان عركي بصوت جميل وطروب ناله به اعجاب وإشادة المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بصوت جميل وطروب وفي استراحة محارب.. أفراد من القوات المشتركة بمدينة الفاشر يغنون رائعة الفنان الكبير أبو عركي البخيت (بوعدك يا ذاتي يا أقرب قريبة) مستخدمين آلة الربابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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