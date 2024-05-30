شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي ترد بسخرية كبيرة على فتاة سألتها: (الفستان من وين؟) وتنفجر بالضحكات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم قطعه من بث مباشر للفنانة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سلطانة الطرب وهي ترد على إحدى متابعاتها بسخريتها المعهودة.

https://www.facebook.com/reel/471925511949085

وكانت المتابعة قد سألت المطربة عن المحل الذي اشترت منه الفستان الذي ظهرت به خلال البث المباشر (الفستان من وين؟).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردت المطربة على المتابعة قائلة: (الفستان من الدولاب) لتفجر بعدها الفنانة في الضحكات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)