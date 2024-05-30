تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو للعميد طبيب بالقوات المسلحة طارق الهادي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الطبيب طارق الهادي, بالزي العسكري وهو ينصح الجنود والمقاتلين بالجيش بأهمية تناول البطيخ خلال الحرب. وعدد الدكتور من فوائد البطيخ الذي يحتوي على نشويات وسوائل وألياف, وطالب الكتائب بحمل البطيخ معهم على ظهر سياراتهم. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, سخر من حديث العميد, وكتب أحدهم ساخراً: (الموز كمل ولا شنو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. العميد طبيب طارق الهادي يطالب الجنود والمقاتلون بالجيش بتناول “البطيخ” وحمله معهم في سياراتهم أثناء الحرب والجمهور يسخر: (الموز كمل ولا شنو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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