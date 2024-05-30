المنسقة الأممية بالسودان: سقوط ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في الفاشر بدارفور

عبَّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء الواردة عن سقوط ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في الفاشر بولاية شمال دارفور بغرب السودان.
وقالت في بيان عبر منصة “إكس”: “نتلقى تقارير مثيرة للقلق البالغ عن استهداف أطراف النزاع مخيمات النازحين والمرافق الطبية والبنية التحتية المدنية في الفاشر”.
وأضافت: “المدنيون في الفاشر يواجهون هجوما من جميع الجهات”، مشيرة إلى أن العائلات بما فيها من نساء وأطفال تُمنع من مغادرة المدينة بحثا عن الأمان.
وذكرت المنسقة الأممية أن أجزاء كثيرة من الفاشر بلا كهرباء أو ماء، وأن نسبة متزايدة من السكان يعانون من محدودية الحصول على الخدمات الأساسية.
وأوضحت أن الأُسر في الفاشر “استنفدت مواردها الشحيحة، وتتقلص قدرتها على الصمود بمرور الوقت”، داعية جميع أطراف الصراع إلى احترام قواعد الحرب وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وتشهد مدينة الفاشر منذ أيام معارك ضارية بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جانب، وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور من جانب آخر.
العربية نت
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