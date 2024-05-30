اقتراب العمل من نهايته في مشروع تطوير بمطار بورتسودان

اقترب العمل في مشروع توسعة ساحات إنتظار الطائرات بمطار بورتسودان من نهايته وهو الأمر الذي يسهم في إستقبال عدد كبير من الطائرات.

وكشفت متابعات عن الإنتهاء من مرحلة الردميات، وتبقت المرحلة الأخيرة التي تتعلق بصب الخرسانة لتصبح ساحات الانتظار جاهزة لاستقبال 12 طائرة في توقيت واحد وهو الأمر الذي لم يكُن متوفرا منذ إنشاء المطار لحركة طيران محدودة في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي.

فيما يتوقع أن تشهد الصالات بعض التحسينات والاضافات لتستوعب حركة السفر المتصاعدة. طيران بلدنا

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