أعلنت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية اختيار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالإجماع. الجزيرة – السودان

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