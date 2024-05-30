السودان يستخرج اكثر من 900 ألف جواز عقب الحرب

كشفت الادارة العامة للجوازات والهجرة عن استخراج أكثر من ٩٠٠ ألف جواز من الفترة من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي مايو ٢٠٢٤م، بجانب استعادة منظومة السجل المدني كاملة، مشيراً إلى أن الترتيبات جارية لافتتاح مصنع للجوازات بعطبرة.

وقال مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في المنبر الاعلامي لوزارة الداخلية اليوم، ببورتسودان انه تم القبض على متهم بالقتل المادة١٣٠ ، وارتكب عدد من الجرائم بعد تطابق اسمه بقوائم الحظر وكان مسافراً ضمن بعثة الحج قبل أيام، لافتاً إلى أهمية تفعيل قوائم الحظر عقب فرار المئات من المحكومين بالسجن خاصة في جرائم القتل، واضاف أن المشكلات التي كانت تصاحب تلك القوائم وتمنع مشتبهين من السفر قد زالت بوجود قسم خاص بقوائم الحظر بالمطار يقوم بفك الحظر متى ماتم التأكد من بيانات الراكب المشتبه، وتابع بالقول ان تلك المشكلات بسبب عدم وجود أرقام وطنية للكثير من الفارين من السجون ولهذا قد تتطابق أسماءهم مع آخرين وفقا لسونا .

وحول تأخير طباعة الجواز قال دينكاوي، أن هناك مشكلة في ترحيل الكروت من ألمانيا وتم التوصل لتفاهمات مع الشركة الموردة بنقلها إلى بورتسودان، لافتاً إلى أن هناك قرار يتعلق بتخفيض قيمة استخراج الجواز إلى 50 في المائة بالنسبة للطلاب وكشف دينكاوي أن إدارته استطاعت استخراج أكثر من ٩٠٠ ألف جواز من الفترة من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي مايو ٢٠٢٤م، بجانب استعادة منظومة السجل المدني كاملة.

وحول ماتم تداوله بأستخراج شخص عدد ٧ جوازات سفر سودانية،أوضح أن العملية تمت عام ٢٠١٥ في ألمانيا وهي عملية تزوير قام بها شخص اجنبي .

فيما أشار الفريق موسى شرا رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الى ان هناك مليون ١٤٤ طلب للحصول على جواز تمت طباعة أكثر من ٩٠٠ ألف منها وتوجد ١٠٠ الف قيد الطباعة الآن، مؤكداً أن هذا العدد كان يتم استخراجه في ثلاث سنوات في السابق.

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