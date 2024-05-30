وزارة الداخلية السودانية كشف وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين عن خطوات متقدمة في تنفيذ مصفوفة توصيات ورشة الوجود الاجنبي.

وامتدح الوزير في المنبر الإعلامي الدوري لوزارة الداخلية اليوم ببورتسودان، استجابة النيابة العامة بانشاء نيابات متخصصة للتبليغ عن الوجود الأجنبي وضبطه.

وقال إنه تمت مخاطبته للحكم الاتحادي لتشكيل لجان على مستوى المحليات لرصد وحصر الأجانب المتواجدين بالولايات.

واضاف أن معتمدية اللاجئين بصدد فتح مكاتب في كرري ونهر النيل إضافة إلى مكاتبها في القضارف وبورتسودان وسنار بهدف حصر الاجانب اللاجئين مؤكدا على أنه تم توجيه لجان الشرطة المجتمعية لحصر وجود الاجانب في الأحياء. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تمتدح الاستجابة السريعة لتنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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