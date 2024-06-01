تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على نطاق واسع شباب سودانيون, يقدمون فواصل من الرقص “الفاضح” خلال حفل خاص أقيم داخل إحدى الشقق السكنية. ورقص الشباب على أنغام الأغنيات الهابطة التي قدمتها الفنانة التي أحيت الحفل, وسط غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أبدى الجمهور غضبه الكبير من رقصات الشباب, حيث علق أحد المتابعين: (خجلنا ليكم والله) وعلق آخر: (ليها حق الحرب تجينا وما تنتهي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يقدمون فواصل من الرقص “الفاضح” خلال حفل أحيته مطربة سودانية داخل إحدى الشقق ومتابعون: (خجلنا ليكم والله ليها حق الحرب تجينا وما تنتهي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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