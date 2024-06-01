أثار الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهوره في بث مباشر تابعه الآلاف عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجم “الفحيل” خلال البث المباشر عدد من أفراد أسرته, تحديداً أخواله وخالته. واتهم الفنان الشاب أحد أخواله والذي يعمل محامي بسرقة أموال والده المقيم في هولندا, والتي بعثها لوالدته بالسودان. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصف الفنان المثير للجدل أخواله بالشياطين, وعن خالته, قال: (أمي وثقت في أختها المعفنة) وختم حديثه وهو يدعو عليهم: (إن شاء الله تحرقوا كلكم). الخرطوم (كو نيوز)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل ويفضح أفراد أسرته على الهواء: (أخوالي شياطين..أحدهم محامي قام بنهب أموال والدي وأمي وثقت في أختها المعفنة وإن شاء الله تحرقوا كلكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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