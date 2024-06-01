شاهد بالصورة.. العبارة الشهيرة والقوية التي قالها الشهيد محمد صديق لأفراد الدعم السريع قبل استشهاده تزين سيارات الجيش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإعجاب كبير صورة تم نشرها حديثاً وجدت حظها من الشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة التي حصلت على قدر كبير من الاعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي, العبارة الشهيرة التي قالها الشهيد ملازم أول محمد صديق لأفراد الدعم السريع قبل استشهاده (من ياتو ناحية).

وكان الشهيد قد ظهر في مقطع مسرب قبل استشهاده وهو محاصر بعدد كبير من أفراد الدعم السريع, الذين طالبوه بقول رائه في “الجاهزية”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد زملاء الشهيد بكتابة العبارة التي أصبحت “ترند” على زجاج سيارات الجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين