نشر زوج نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي, صورة له مع زوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر حسام الدين يس, مع زوجته نجمة السوشيال ميديا المعروفة وهما في سفرية خارجية داخل إحدى الطائرات. وتغزل حسام في زوجته من خلال الصورة بكلمات الأغنية السودانية الشهيرة “ست البيت” التي صاغها شاعر الحقيبة ود الرضي, وتغنى بها الفنان مبارك حسن بركات, ويقول مطلعها: (بريده براها ترتاح روحى كل ما أطراها ست البيت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زوج نجمة السوشيال ميديا أمنية شهلي يتغزل فيها بلقطة من داخل الطائرة: (بريده براها ترتاح روحى كل ما أطراها ست البيت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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