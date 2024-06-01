بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل بحضور وزير التربية الاتحادي

بدأت اليوم بعموم محليات ولاية نهر النيل ومراكز الامتحانات خارج السودان امتحانات الشهادة الابتدائية للعام(٢٠٢٤). إلى ذلك قام الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ابو قرون والي ولاية نهر النيل المكلّف بقرع الجرس لبداية الامتحانات من مدرسة السلام الابتدائية بنين بالدامر وذلك بحضور قيادات الحكومة ولجنة أمن الولاية والقيادات العدلية وقيادات التعليم بالولاية ومحلية الدامر. وجدّد والي نهر النيل اهتمام حكومته بالتعليم باعتباره المحور الأساسي لبلوغ التنمية المنشودة وأشاد الوالي بالمجهودات الكبيرة والمقدرة لوزارة التربية والتعليم والتي ستدفع الحكومة للوقوف معها في كافة الخطط والبرامج التي من شأنها الدفع بالعملية التربوية والتعليمية. وحيا ابوقرون بالتقدير والعرفان الأدوار الفاعلة للمعلمين والمعلمات في استقرار العام الدراسي. وقال إن المعلمين والمعلمات قدّروا الظروف التي تمر بها البلاد وادوا واجبهم بتفانٍ وإخلاص وأضاف أن صرف المرتبات أقل واجب يمكن أن تقدمه حكومة الولاية للمعلمين والمعلمات كما حيا والي نهر النيل جهود المجالس التربوية والآباء والأمهات ودعا التلاميذ والتلميذات لمضاعفة الجهود من أجل إحراز النتائج المشرّفة.

وعبّر الأستاذ محمود سر الختم الحوري، وزير التربية والتعليم الاتحادي عن سعادته بحضور بداية الامتحانات بولاية نهر النيل. وأشاد أستاذ الحوري بولاية نهر النيل لتنفيذها قرار السيد رئيس مجلس السيادة ببداية العام الدراسي بالولايات الآمنة واستقبال التلاميذ الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب وقال إن معلمي نهر النيل والمعلمين الوافدين قد أدوا واجبهم على الوجه الأكمل وأعرب عن أمله بأن تحذوا بقية الولايات حذو ولاية نهر النيل. وتقدم وزير التربية والتعليم الاتحادي بالشكر والتقدير لكل الوزراء الذين ساهموا في تذليل الصعاب الخاصة بإجراءات السفر خارج السودان وخص بالتحية والإشادة وزارة الخارجية التي نجحت في إرسال الحقائب لمراكز الامتحانات خارج السودان.

من جانبه امتدح الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلّف القرار الشجاع لوالي نهر النيل ببداية العام الدراسي والذي استمر حتى بلغ مرحلة الامتحانات النهائية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتأثرت بها الولايات الأخرى التي بدات تنطلق مؤخراً. وأوضح وزير التربية والتعليم إن عدد الجالسين للامتحانات بالولاية هذا العام قد بلغ(سبعة وثلاثين ألف) و(خمسة وأربعين ) تلميذا وتلميذة موزعين على(٢٤٤)مركزاً على مستوى محليات الولاية السبع، فيما بلغ عدد الجالسين بمراكز الامتحانات خارج السودان(تسعة ألاف)و( ثلاثمائة تمانية وسبعين) تلميذاً وتلميذة بعدد(١٦) مركزاً. وقال الأستاذ أحمد حامد أن الوزارة تركت فرصة التسجيل للامتحانات مفتوحة إلى آخر لحظة من بداية الامتحانات مشيراً إلى توفير احتياطات كافية من أوراق الامتحانات بالولاية وخارج السودان. وحيا الوزير جهود المعلمين والمعلمات مؤكداً بأنهم قد أدوا رسالتهم على أكمل وجه وعبّر عن شكره وتقديره لكل الجهات التي تعاونت مع الوزارة وساهمت في استقرار العام الدراسي.

وقدم الأستاذ أحمد حامد جملة من النصائح والإرشادات للتلاميذ والتلميذات التي تساعدهم في أداء الامتحانات وتحقيق النتائج المنتظرة نجاحاً وتحصيلاً.

وكان الأستاذ الهادي العقيد محمد خالد، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية نهر النيل قد رحّب بالحضور مشيداً بجهود حكومة الولاية في توفير معينات التعليم وحيا العطاء الوافر للمعلمين والمعلمات على امتداد الولاية.

هذا وقد تفقد وزير التربية والتعليم الاتحادي الأستاذ محمود سرالختم الحوري، والأستاذ أحمد حامد أحمد يس، وزير التربية والتعليم المكلّف بالولاية والأستاذ أسامة مجذوب اللبيب، المدير التنفيذي لمحلية الدامر وقيادات التعليم بالولاية والمحلية عدداً من المراكز شملت السلام بنين، والحميراء بنات، والبروف عبد الله الطيب بنين بالدامر.

سونا