السفير السوداني لدى روسيا: السودان لن يتخلى عن التزامه ببناء قاعدة روسية في البحر الأحمر

أكد السفير السوداني لدى روسيا محمد سراج أن السودان لن يتخلى عن التزاماته ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، وسيتم تنفيذ المشروع.

وقال سراج، في تصريحات لوكالة سبوتنيك: “هذه نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر، وتم التوقيع عليها بين البلدين، ونحن ندرس هذه المسألة في إطار العلاقات الثنائية، التي أرى أنها تتطور، ونأمل في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر”.

وتابع السفير سراج: “السودان ملتزم بالوفاء بهذا الالتزام والمشكلة فقط في استكمال بعض المسائل الإجرائية. ونحن لا نتخلى عن التزاماتنا ببناء القاعدة”، موكدا على أن الاتفاقية تم توقيعها بين البلدين، فمن واجب كل من موسكو والخرطوم تنفيذ المشروع.

وفي وقت سابق، أكد سفير روسيا في الخرطوم عدم تمكن السودان بعد من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر.

يشار إلى أنه في عام 2019، وقع الجانبان الروسي والسوداني على اتفاقية بشأن إنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان، ومن المفترض أن تستضيف المنشأة ما يصل إلى 300 جندي روسي وتزود سفنا تابعة لها بالوقود.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب زيارة للسودان، إن الاتفاق بين روسيا الاتحادية والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، يقع حاليا في مرحلة التصديق.

وفي نوفمبر 2021، قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ملتزمة ببناء قاعدة بحرية روسية في البلاد وستنفذ ذلك الاتفاق.

صحيفة السوداني