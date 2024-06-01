شاهد بالفيديو.. مواطن خليجي يقلد المودل السودانية آية أفرو في رقصتها الجديدة بطريقة ساخرة ومضحكة (غبيرة الكتير خيرها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو يقوم بتعليم صديقه الخليجي الرقصة الجديدة التي ابتدعتها المودل والراقصة السودانية المثيرة للجدل آية أفرو. المواطن الخليجي وبعد تعليمه من صديقه السوداني الساخر, رقص على طريقة أفرو, عبر وضع وتحريك يده على رأسه وهو يردد (غبيرة الكتير خيرها) بطريقة مضحكة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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