تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لأحد أفراد قوات الدعم السريع بالسودان. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد ظهر فرد الدعم السريع وهو جالس على الأرض ويردد إحدى الأغنيات الهندية. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة من فرد الدعم السريع على شاكلة: (أغنية أم قرون مالها عيبها لي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط سخرية كبيرة من الجمهور.. أحد أفراد الدعم السريع يظهر وهو يغني أغنية “هندية” ومتابعون: (أغنية أم قرون مالها عيبها لي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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