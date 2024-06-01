بدء الضخ التجريبي لمحطة مياه المنارة

تم اليوم الضخ التجريبي لمحطة مياه بيت المال بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبد السيد ومدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد علي العجب.

قام الوالي بجولة لعدد من المواقع داخل أمدرمان القديمة تأكد من خلالها وصول المياه لعدد من الأحياء فيما تابعت الهيئة وصول المياه حتى سوق أمدرمان والإذاعة والتلفزيون.

واكد متطوعو احياء بيت المال وصول المياه لمنازلهم مما يساعد على الاستقرار والعودة للأحياء و قالوا أنهم يقومون الآن بقفل حنفيات المنازل الخالية حتى لا تتأثر المنازل من مياه الحنفيات المفتوحة.

قال والي الخرطوم ان إهتمام عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر ودعمه للمحطة بتوفير الطلمبات كانت دافعا قويا للفنيين بهيئة المياه في إعادة الضخ .

وشكر الوالي الفريق جابر وللعاملين في المياه لانهم بذلك يكونوا قد أسهموا في أهم عنصر يحقق للمواطن الاستقرار.

وبشر الوالي مواطني الأجزاء الشمالية من أحياء أمدرمان القديمة بوصول المياه لهم لافتا الي المساعي الجارية لحل مشكلة المياه للأحياء التي كانت تعتمد على محطة المقرن المتوقفة حاليا عن العمل موضحا ان الولاية بدأت عملا واسعا في تشغيل عدد من الآبار لتغطية الأحياء الجنوبية.

ابان مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم ان الفنيين في الهيئة ينتشرون على نطاق لمراقبة التشغيل التجريبي بحسبان ان توقف المحطة لاكثر من عام ربما تتأثر به بعض الخطوط جراء الحرب الشرسة التي شهدتها منطقة امدرمان وتوقع أن تزيد الإمدادات مع مرور الوقت لتصل اقصى مداها حتى الحارات الأولى بامبدة.

سونا