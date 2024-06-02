رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وقال توت مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية والذي سلم الرسالة في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق لقضية نفط جنوب السودان .

مبيناً أن خط نقل بترول الجنوب تأثر بالحرب الدائرة حالياً بالسودان مبيناً أن هذا الخط متوقف حالياً بسبب إستمرار العمليات العسكرية في المناطق الواقعة في الخط .

وقال أن رئيس مجلس السيادة أكد إستعداد السودان لتقديم كل ما من شأنه المساعدة في إنسياب بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية.

وأضاف توت أنه تم التوافق على عقد لقاء بين وزارتي النفط في البلدين للتفكير في كيفية معالجة هذه القضية مبيناً أن البترول يعد شريان حياة لمواطني الدولتين الشقيقتين.

يذكر أن وفد دولة الجنوب ضم بجانب مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية كل من وزيري رئاسة الجمهورية والنفط.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي