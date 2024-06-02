ألقت السلطات اليوم الأحد، القبض على والي كسلا السابق محمد موسى عبد الرحمن، علي خلفية البلاغ المتعلق بقطعة الأرض رقم (257) السوق الشعبي قبالة جامعة الشرق الأهلية.

وأمرت النيابة العامة في كسلا في وقت سابق، بحظر سفر محمد موسى، على خلفية الدعوى الجنائية رقم (939) للعام 2024م تحت المادة 47 إجراءات، بالقسم الأوسط كسلا، وقال الشاكي إن المتهم الوالي السابق قام بتخصيص قطعة أرض بموجب خطاب مزور من المجلس السيادي.

وكان قد أزاح خطاب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة النقاب عن جريمة تزوير كبرى لم تشهدها ولاية كسلا من قبل وتصدرت المشهد.

وتعود التفاصيل إلى مخاطبة المجلس الأعلى البجا والعموديات المستقلة مجلس السيادة بخصوص القطعة رقم (257) الواقعة غرب مدينة كسلا التي تقع بالقرب من جامعة كسلا الأهلية والتي تم تصديقها لجمعية الأمل الخيرية وهو الأمر الذي رفضه مجلس البجا.

وأكد المجلس حينها أن الأرض تعود ملكيتها إلى مواطنين اصليين بكسلا سبق وقدموا بطلب لتخطيطها.

وكان والي كسلا السابق محمد موسى قام بتخصيص قطعة الأرض إلى جمعية الأمل التعاونية مستندا علي خطاب من مجلس السيادة، غير أن الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد أحمد الغالي نفي استخراج مجلس السيادة خطاب بخصوص الأرض مثار النزاع.

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