شاهد بالفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. أحد أفراد الدعم السريع يحاول تعلم العزف على “البيانو” الذي وجده داخل أحد المنازل الفخمة التي احتلوها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لأحد أفراد قوات الدعم السريع المتواجدين بالخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فرد الدعم السريع وهو يحاول تعلم العزف على آلة “البيانو”. https://www.facebook.com/reel/985123249482857 ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن “الدعامي” وجد آلة “البيانو” داخل أحد المنازل الفخمة التي احتلوها بعد نزوح أصحابه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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