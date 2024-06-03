نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للفنانة السودانية الشهيرة انصاف مدني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة, وهي تتحدث بعفويتها التي اشتهرت بها خلال حفل لها بالمملكة العربية السعودية. وقالت إنصاف وهي تمازح الجمهور الحاضر: (البنت الما عندها قروش دي ما تعرس نهائي وبدون قروش دايرين بيها شنو والما عرست شم العود قرب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالسعودية.. الفنانة إنصاف مدني : (البنت الما عندها قروش دي ما تعرس نهائي وبدون قروش دايرين بيها شنو والما عرست شم العود قرب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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