شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يشيد بالفنانة الأبنوسية “فدوى” ويكشف عن مسقط رأسها بالسودان

المطربة فدوى فريد طالب عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا, الإعلاميين بمنح النواحي الإجتماعية دور في الإعلام. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سجل العطا, خلال حديثه إشادة خاصة بإحدى المطربات الصاعدات. وقال في حديثه الذي حظي بمشاركات واسعة: (مرات بشوف حاجات جميلة طلعت ومفروض كلنا نستثمرها مثل البنت التي تغني للوطن “فدوى”. وأضاف بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (عندما سألت عنها علمت أنها في أوغندا, وهي من جنوب كردفان وتغني للوطن بموسيقى حزينة وجميلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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