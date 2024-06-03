المصباح طلحة حظي المصباح أبو زيد طلحة, قائد لواء البراء بن مالك, باستقبالات حاشدة لدى وصوله إحدى القاعات بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن “المصباح”, تفاجأ بالاستقبال الكبير الذي وجده بالسعودية والتي وصلها في الأيام الماضيات. وحاصر السودانيون الحاضرون داخل القاعة قائد لواء البراء وأحتفلوا معه وحملوه على الأعناق وهم يرددون الإنشاد الشهير (براؤون يا رسول الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام (براؤون يا رسول الله).. سودانيون بالمملكة العربية السعودية يستقبلون قائد كتيبة البراء “المصباح” استقبال الأبطال ويحملونه على الأعناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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