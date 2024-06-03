شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تبكي بحرقة إذا سمعت كلمة “دعامة” وتفرح وتشعر بالطمأنينة عند سماعها هتاف الجيش (أمن يا جن) وتطالب أهلها بترديده دائماً

تصدر مقطع فيديو متداول لطفلة سودانية صغيرة, قائمة المقاطع الأكثر مشاهدة ومشاركة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الطفلة التي خطفت قلوب المتابعين, أثار استغراب الجمهور بسبب بكائها الشديد عند سماعها كلمة “دعامة” التي يرددها لها والديها.

وعلى النقيض تماماً تظهر الطفلة سعيد وهي تشعر بالطمأنينة عندما يردد لها والديها هتاف الجيش الشهير (أمن يا جن), حيث طالبت أهلها بترديده دائماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)