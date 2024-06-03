تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار دهشة الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع القصير الحسناء وعارضة الأزياء، والراقصة والممثلة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز هيرنانديز, صديقة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو, وهي تظهر في “سيلفي” مع شاب سوداني. وقامت “جورجينا”, بالتقاط اللقطة “سيلفي” مع الشاب السوداني الذي يقيم مع أسرته بالمملكة العربية السعودية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الشاب كان حاضراً لنهائي كأس الملك الذي جمع بين الهلال والنصر الذي يلعب له الأسطورة كريستيانو رونالدو. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي اقتحم الفيديو بتعليقات ساخرة, أبرزها تعليق من أحد المتابعين قال فيه وهو يوجه حديثه للشاب السوداني: (والله عبرت يا ولدنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. وسط دهشة المتابعين.. الحسناء “جورجينا” صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو تطلب التصوير مع شاب سوداني بالسعودية ومتابعون: (والله عبرت يا ولدنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.