إنطلاق دورة الكرامة الرياضية بدنقلا دعما وسندا للقوات المسلحة

إفتتح ممثل والي الولاية الشمالية الامين العام للحكومة الاستاذ عوض الكريم ربيع بحضور عدد من اعضاء حكومة الولاية ولفيف من القوات النظامية والقيادات والرياضيين مساء اليوم بأستاد دنقلا دورة الكرامة الرياضية دعما وسندا للقوات المسلحة.

والتي ينظمها المجلس الاعلي للشباب والرياضة بالولاية بالتعاون مع الاتحاد المحلي لكرة القدم بدنقلا وشباب المسطبة العجيبة بأستاد دنقلا تحت شعار( وللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق) برعاية والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله وإشراف الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة الوزير المكلف بالشمالية الاستاذ نزار محمد عبد الجبار، ويشارك في الدورة 14 فريقا من الدرجات الثلاث الأولي والثانية والثالثة.

وحيا ممثل والي الشمالية الامين العام للحكومة لدي مخاطبته فاتحة أعمال الدورة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري وهم يبذلون الغالي والنفيس لصون عزة وكرامة الشعب السوداني والدفاع عن الارض والعرض وترحم علي أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وفك أسر المأسورين مهنئا الجميع بالانتصارات المتكررة التي تحققها القوات المسلحة في كافة جبهات القتال .

واشاد بجهود المجلس الاعلي للشباب والرياضة والاتحاد المحلي لكرة القدم بدنقلا والرياضيين والأندية المشاركة في الدورة والقطاع الرياضي ودعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة حتي تحقق النصر المؤزر وتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمحافظة علي أمن وإستقرار ووحدة السودان.

من جانبه أكد الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة الوزير المكلف أن فكرة الدورة نبعت من شباب المسطبة بأستاد دنقلا كماجدد دعم وإسناد القطاع الرياضي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري.

وقال إن الشباب في الولاية الشمالية يشكلون دعما وسندا حقيقيا للقوات المسلحة والارتكازات والمقاومة الشعبية المسلحة محييا جهود اللجنة المنظمة للدورة وحرصها علي إنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة.

الي ذلك عبر نائب رئيس المقاومة الشعبية المسلحة بالولاية الشمالية اللواء دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري عن سعادته بعودة النشاط الرياضي بدنقلا وأكد أن المقاومة الشعبية تحتاج لجهود ودعم كل مواطن سوداني مخلص حريص علي أمن وإستقرار ووحدة البلاد وتنميتها وتطويرها.

وأشار إلي أن الشباب هم وقود معركة الكرامة داعيا أياهم لمزيد من الدعم والاسناد والالتفاف حول القوات المسلحة حتي يتم تطهير البلاد من العملاء والخونة والمأجورين والاستفادة من طاقات الشباب في ميادين التدريب والقتال وإعادة البناء والاعمار من جانبه جدد ممثل الاتحاد المحلي لكرة القدم بدنقلا الاستاذ مرتضي عبد الكريم دعم ووقفة الرياضيين صفا واحدا خلف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسلحة.