إدارة التامين الصحي بالدمازين تجدد الشراكة مع سونا وهيئة التلفزيون بالاقليم

الدمازين - النيل الأزرق

جددت إدارة التامين الصحى فرع اقليم النيل الازرق الشراكة مع سونا مكتب اقليم النيل الازرق وتلفزيون واذاعة الدمازين بتوقيعها لعقود مع الاجهزة الاعلامية الثلاثة حيث وقع عن التامين الصحى دكتور ابوبكر الصديق عوض مدير الصندوق فيما وقع عن سونا الأستاذ اسامة محمد الهجا مدير المكتب وعن التلفزيون الاستاذ قاسم يس مدير التلفزيون وعن الاذاعة الاستاذ حمد عوض كدنقل مدير الاذاعة .

بحضور د. عواطف محمد النور مدير ادارة التخطيط والبحوث والمعلومات ومهندس حباب النقر الزين مدير ادارة التغطية السكانية والاستاذة اشراقة الشافعى عبدالرحمن مدير الاعلام والعلاقات العامة بالتامين .

واكد دكتور ابوبكر الصديق ان الاعلام قدم خدمة كبيرة ومتميزة للتامين الصحى سيما وهو الشريك الفاعل الذى ظل يضطلع برسالته على اكمل وجه مضيفا ان الاعلام مثل الرابط الحقيقي بين التامين الصحى والمواطنين وقد اسهم فى تبصير المواطنين وتوعيتهم باهمية التامين الصحى ،و فى تقديم النصح والمبادرات مؤكدا ان الإعلام يعتبر المرآة التى تعكس احتياجات المواطنين للتامين الى جانب تقديم الارشاد والتوعية لهم. وتناول ابوبكر تداعيات الحرب وتاثيرها وانعكاساتها على الخدمات مضيفا ان التامين تاثر بتداعيات الحرب كغيره من المؤسسات الخدمية الاخرى.

وتناول المجهودات المقدرة لرئاسة التامين الصحى ووقفة المجلس السيادى ووزارة الصحة الاتحادية لاستعادة خدمات التامين الصحى.

واضاف ان التامين الصحى آل على نفسه بان يستعيد الخدمات كافة بنهاية هذا العام موضحا انه من بين 16 منفذ مباشر تم استعادة 15 منفذا . واستعرض مدير التامين الشراكة الزكية مع وزارة الصحة عبر اللجنة المشتركة التى حققت اهدافها باستعادة 19 منفذا ابرزها خدمات عمليات النساء والتوليد الى جانب عودة خدمات العمليات لمستشفى الصداقة واستقبال مرضى الاذن والانف والحنجرة والعظام لافتا الى استمرارية الخدمات بمستشفى الرصيرص.

وقال دكتور الصديق ان الحدث الابرز تمثل فى مشاركة التامين الصحى فى تغطية العائدين من جنوب السودان واثيوبيا بخدمات التامين مسيرا الى الدعم الذى اسهم فى انجاح المشروع . واكد ان ادارة التامين الصحى بالاقليم كانت سباقة فى تقديم المبادرات التى كانت ذا فائدة للسودان كله و استفادت منها الرئاسة حيث التقطت زمام المبادرة بتقديم اوراق علمية وعروض لوزارة الصحة الاتحادية . وكان مدراء الاذاعة والتلفزيون وسونا اكدوا مواصلة دعمهم واسنادهم لبرامج التامين الصحى فى اطار الاسرة الواحدة.