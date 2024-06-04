حادث مروري بين بص سفري وشاحنة وقود بالقرب من سواكن

حادث مروري بين بص سفري وشاحنة وقود يؤدي إلى مصرع (5) مواطنين وإصابة (28) آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج

أدى حادث مروري وقع اليوم بالطريق السريع بمنطقة كيلو (10) بالقرب من سواكن بين بص التوفيق القادم من مدينة دنقلا إلى بورتسودان وتانكر وقود كان متوقفاً على حافة الطريق بعد أن اصطدم البص بعدد (2) من الإبل مما أدى إلى اشتعال النيران بالبص والتانكر.

وفور وقوع الحادث وصلت عربات الدفاع المدني والموانئ والمرور إلى موقع الحادث وقامت بإخماد النيران.

وأدى الحادث إلى احتراق كامل للبص وجزئي للتانكر دون انفجار الحمولة من الوقود. ولقي مصرعهم في الحادث عدد (5) من المواطنين وأصيب عدد (28) آخرون إصابات متفاوتة تم نقلهم لمستشفى سواكن لتلقي العلاج.

وكان الفريق شرطة د. عثمان عطا مصطفى المدير العام لقوات الدفاع المدني واللواء شرطة يوسف الامام والعميد شرطة محمد أحمد حميدان مدير الدفاع المدني ولاية البحرالاحمر والعقيد شرطة نورالدائم سيد أحمد مدير إدارة المرور السريع ولاية البحر الأحمر قد وقفا ميدانياً على عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين إلى المستشفى.