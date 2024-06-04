قبيلة الحسانية بغرب أمدرمان تؤكد دعمها للقوات المسلحة

الجيش السوداني

أكد أمير وعمد قبيلة الحسانية بغرب أمدرمان دعمهم لمعركة الكرامة ووقوفهم مع القوات المسلحة وكل القوات الاخرى على قلب رجل واحد في الدفاع عن عزة وكرامة الوطن.

جاء ذلك خلال لقائهم اليوم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بحضور الامين العام المكلف لديوان الحكم المحلي الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل ويرأس وفد الحسانية الامير حبيب الله عبد الوهاب بابكر ناظر قبيلة الحسانية بولاية الخرطوم غرب النيل.

وقال الامير ان القبيلة دفعت بكتيبة كاملة لدعم معركة الكرامة بعد ان تم تأهيلهم وتدريبهم تدريبا متقدما على فنون القتال.

وتطرق الامير إلى دعم القوات المسلحة بالقوافل المحملة بالمؤن والغذاءات والتبرع بالدم فضلا عن الدفع بشبابهم لتأمين المرافق الخدمية بالريف الغربي والتصدي لضعاف النفوس الذين يقومون بتهريب الوقود والدقيق للمليشيا المتمردة.

وجدد الحسانية ثقتهم في والي الخرطرم الذي ظل متواجدا بين المواطنين ويكرس وقته وجهده لخدمتهم.

والي الخرطوم قال ان الولاية ظلت تتابع بفخر واعزاز صمود سكان الريف وتصديهم للمليشيا وعصابات النهب التي حاولت تخريب ونهب المنشآت الخدمية معلنا ان الولاية ستدعم المقاومة الشعبية عبر اللائحة لافتا الى ضرورة تسليح مستنفري الريف الذين يقومون بواجب وطني كبير.

وتعهد الوالي بتوفير احتياجات الريف من العون الإنساني والخدمي.

سونا