قال المرصد السناري لحقوق الإنسان بإن الاستخبارات العسكرية اعتقلت متطوعين وناشطين ومهنيين أبرزهم معاوية علي طه وأبو عبيدة رجب ومحمد شمس الدين بمدينة الدندر بولاية سنار. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السناري لحقوق الإنسان: الاستخبارات العسكرية اعتقلت متطوعين وناشطين ومهنيين في الدندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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