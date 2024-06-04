تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات. وبحسب ما شاهد محرر موقع فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زواج مصري وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, العروس وهي تحتفل وترقص في ليلة زفافها. ورقصت العروس المصرية التي نالت اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودا بالأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس “مصرية” ترقص وتحتفل بزفافها على أنغام الأغنية السودانية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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