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حظيت بعثة المنتخب السوداني الأول لكرة القدم التي وصلت مطار نواكشوط اليوم الثلاثاء, باستقبال طيب من أبناء الجالية السودانية بموريتانيا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استقبل عدد من السودانيين بموريتانيا, بعثة صقور الجديان التي وصلت نواكشوط لمواجهة منتخب المرابطون في تصفيات كأس العالم.
وحمل أبناء الجالية لحظة استقبالهم البعثة علم السودان وصور الشهيد محمد صديق وعبارته الشهيرة التي قالها قبل تصفيته على يد قوات الدعم السريع (من ياتو ناحية؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. أبناء الجالية السودانية بموريتانيا يستقبلون بعثة المنتخب الوطني في مطار نواكشوط بمقولة الشهيد محمد صديق الشهيرة (من ياتو ناحية؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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