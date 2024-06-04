منتج فني يصور مهندسة ديكور دون علمها ويهددها

على مدار نحو عام، تحاول «م»، مهندسة «ديكور»، عضو نقابة المهن السينمائية، اتخاذ حقها القانوني من منتج فني وآخر سينمائي، لالتقاط أحدهما لها صورة أثناء وقوفها مع الآخر، وتهديدها برسالة عبر تطبيق «الواتساب»: «هنبعتها لجوزك».

نيابة مركز أبوالنمرس في الجيزة، استمعت لأقوال الشاكية بعدما أمرت بإعادة فتح التحقيق، واستدعاء المشكو في حقهما.

وإلى نص التحقيقات:

س: ما تفصيلات شكواك ومضمون تظلمك تحديدًا؟

ج: اللي حصل أنه تم الاعتداء على خصوصيتى بتصويرى دون علمي، وذلك أثناء قيامي بأداء عملي والتشهير بإرسال الصور لعدة أشخاص آخرين وابتزازى وتهديدي بالإيذاء بإرسال الصور لزوجي لتهديد حياتي الزوجية.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم 28 أكتوبر 2023 بناحية المقطم- القاهرة.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام المدعو «عزالدين محمد تمام» وهو كان شاهد على الواقعة كلها، وشاف اللي بيصور.

س: ما هو نوع الضرر الواقع عليكِ الآن؟

ج: هو أضرار مادية ونفسية كبيرة.

س: بما تتهمي المشكو في حقه؟

ج: اتهمه بالتعدي عليا وتصويري دون علمي، وابتزازي وتهديد حياتي الزوجية.

س: ما هو اسم وعنوان المشكو في حقه؟

ج: المدعو «أ.م»، وشهرته «أ.ر»، ومقيم بأبوالنمرس، والمدعو «م.ا»، وشهرته «م.ش» الذي قام بالتصوير والمقيم شبرا الخيمة- القليوبية.

س: هل معك ما يثبت صحة أقوالك؟

ج: أيوة.

ملحوظة: قدمت لنا صورة فوتوغرافية ملونة يظهر فيها شخص يرتدي قميصا وكذا أنثى من ظهرها الخلفي ترتدي تيشرت أزرق اللون بنصف كلم، وبنطال جينزسماوي اللون، وأفادت الشاكية أنه بتلك الصورة لها هي شخصيًا.

س: ما قصدك من أقوالك الآن؟

ج: اتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو بحقهما وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، واسترجاع باقي الصور الشخصية من تليفون «الثاني» بمعرفة مباحث الإنترنت.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لأ.

المصري اليوم