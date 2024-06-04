شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني “شهد المهندس” تستعرض جمالها الملفت في إطلالة مبهرة تخطف بها قلوب المتابعين

نشرت صفحات فنية سودانية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو للمذيعة الشهيرة شهد المهندس. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت مذيعة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة, خلال المقطع بإطلالة مبهرة. https://www.facebook.com/reel/1136630890791971 واستعرضت شهد المهندس جمالها المبهر وهي تتمشى بأزياء أنيقة, الجدير بالذكر أن المذيعة الشهيرة كانت قد لفتت أنظار الجمهور بعد أن ظهرت بنيولوك جديد فقدت من خلالها الكثير من وزنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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