تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة “خواجية” وهي تشارك صديقتها السودانية الأفراح في ليلة زفافها. وظهرت “الخواجية”وهي تحاول تعلم الرقص السوداني وسط سخرية المعلقين الذين كتبوا: (نحنا العلمنا الخواجات الزنق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة “خواجية” تشارك عروس سودانية الرقص في ليلة زفافها وساخرون: (نحنا العلمنا الخواجات الزنق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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