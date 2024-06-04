سفارة السودان بالبحرين توضح

قالت سفارة السودان بالبحرين، إن التأشيرات الصادرة للسودانيين قد قلت بسبب عزوف الفنادق عن تقديم ضمانات للسودانيين بعد وصول أعداد منهم إلى البحرين بضمانات من الفنادق ولم يكن لديهم ما يغطى تكاليف الإعاشة والسكن الأمر الذي يعرض تلك الفنادق للمساءلة القانونية.

ونفت صحة ماتم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم السماح للسودانيين بالإقامة في الفنادق في البحرين كمل نفت صدوره عن شئون الجوازات والجنسية والاقامة (NPRA) في البحرين.

وقال القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالبحرين، إن الخارجية البحرينية قد أكدت للسفارة عدم صحة هذا المنشور.

واكد بان السلطات البحرينية تعمل من أجل أعادة ثقة الفنادق في الزوار السودانيين، حيث يعتمد نظام التأشيرة على الضمان الفندقي كما يجرى التنسيق بين السلطات البحرينية والسفارة من أجل ضمان سلاسة اجراءت القادمين وعدم حدوث تكدس للراغبين في تكملة إجراءات تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وأكدت السفارة على متانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأثنت على المرونة الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها السلطات البحرينية للسودانيين فيما يختص بالحصول على تأشيرة الدخول عقب إندلاع الحرب في السودان

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