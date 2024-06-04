مروي تحتفل بتخريج الدفعة (67) مستجدين

الجيش السودان - قوات خاصة

وسط حضور جماهيري حاشد إحتفلت قيادة الفرقة (19)مشاة مروي البيوم بتخريج الدفعة (67) مستجدين تحت شعار (نحن في الشدة بأس

يتجلى ) بتشريف والي الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله وقائد قيادة الفرقة اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر. وبحضور مدير عام وزارة الصناعة و الإستثمار بالولاية الوزير المكلف مهندس عمر علي صالح ولجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي للمحلية بالإنابة الأستاذ حسن حسين ولجنة أمن المحلية وقادة وضباط وضباط صف وجنود الفرقة (19) مشاة وقائد المقاومة الشعبية الأستاذ أزهري المبارك ولجنة التعبئة والإستنفار بالمحلية.

وحيا وإلي الشمالية المكلف الأدوار البطولية لقيادة الفرقة (19) ونسور الجو وهم يسطرون لوحة” تاريخية من ملاحم الصمود والفداء والإستبسال في معركة الكرامة. مهنئاً الخريجين وأسرهم بشرف التخريج من قيادة الفرقة والذي يمثل إضافة حقيقية للفرقة وخنجرا مسموماً في وجه الأعداء.

وأمتدح الوالي التفاعل الشعبي الكبير لمواطني المحلية بمختلف فئاتهم والمستنفرين وقدامي المحاربين ولجان الإستنفار والمقاومة الشعبية في الوقوف والإصطفاف خلف القوات المسلحة منذ إنطلاق شرارة الحرب ، تجسيداً لشعار جيش واحد شعب واحد. من جانبه حيا قائد قيادة الفرقة (19)مشاة حكومة الولاية والخريجين وأسرهم والمشاركين في حفل التخريج من الجهات الرسمية والشعبية.

مثمناً جهود ودعم القائد العام للقوات المسلحة وهيئة القيادة للفرقة. وأكد قائد الفرقة( 19) إهتمام الفرقة بخطط وبرامج التدريب المتقدم.

بدوره أوضح رئيس شعبة التدريب بقيادة الفرقة العقيد ركن تاج الدين حامد إن المتخرجين قد تلقوا البرنامج التدريبي المتكامل بروح معنوية عالية مشيدا بجهود المدربين. هذا وتضمن الإحتفال بتخريج الدفعة (67) مستجدين تكريم والي الشمالية وقائد الفرقة

( 19) وقائد ثاني قيادة الفرقة وشعبة التدريب بجانب تقديم الجوائز للخريجين المتفوقين في المناشط المختلفة وتقديم عروض عسكرية متنوعة.

سونا