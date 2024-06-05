حب حياتي.. حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل مؤدي المهرجانات الشعبية محمد محمود مصطفى الشهير بـ “حمو بيكا”، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وشارك حمو بيكا عبر إنستجرام صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلًا: “حب حياتي ( شمس المجره ) كل سنه وانتي طيبه يا ست البنات وعقبال مليون سنه وانتي جنبي حبيبتي وبنتي وصحبتي وكل دنيتي ام تاج ( بعشقك وبموت فيكي يا ست البنات”. بوابة الفجر

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