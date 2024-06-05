كباشي يصل مالي برفقة وزير الدفاع

وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الي باماكو عاصمة جمهورية مالي في زيارة رسمية، يرافقه وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس. ويحمل سيادته رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى رئيس الفترة الانتقالية في دولة مالي عاصيمي غويتا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان في استقباله بمطار باماكو الدولي كل من وزير الخارجية عبدالله ديوب ووزير الدفاع تامو كامارا. سونا

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