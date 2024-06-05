اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات تستعد للاحتفال باليوم االعالمي للمخدرات

عقدت اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات اجتماعها التنسيقي برئاسة الأستاذ عبدالمحمود المبارك رئيس اللجنة الفرعية وعضوية اللجنة الفرعية حيث تم تكوين لجنة للإعداد بالاحتفال باليوم العالمي للمخدرات برئاسة العميد شرطة معتصم إبراهيم يعقوب مدير إدارة المخدرات والأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن عضو اللجنة القومية والأستاذ الرشيد حسن عن المكتب التنفيذي للجنة الفرعية وعضوية آخرين.

الأستاذ عبدالمحمود المبارك قال إن الاحتفال يقام سنوياً باليوم العالمي للمخدرات فى السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام وذلك لتعزيز العمل والتعاون لتحقيق مجتمع خالٍ من المخدرات. و يجيء هذا الاحتفال وبلادنا تعاني من ويلات الحرب المفروضة، مضيفاً أن المخدرات تمثل الحرب الخفية التي تدمر كل الشباب والمجتمع ويجب التكاتف مع كل جهات الاختصاص للقضاء عليها.

وعلى ذات الصعيد أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن منسق اللجنة القومية أهمية الاحتفال بهذا اليوم، مشيراً إلى أن الولاية دائماُ تحرز المركز الأول وذلك عبر الأنشطة التوعوية والإرشادية وإخراج الاحتفال بصورة مشرفة، مبيناً أن الاحتفال تتخلله ورشة عمل وبحضور عدد من السفراء ووفود من الولايات وعدد من المختصين بشأن المخدرات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان