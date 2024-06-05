مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد قوة الخلية الأمنية المشتركة وعدداً من الأقسام

في إطار جولاته التفقدية للوحدات الشرطية بالولاية قام اللواء شرطة عبدالإله علي أحمد محمد مدير شرطة ولاية الجزيرة وبرفقته مدير دائرة الشؤون العامة ومدير دائرة الجنايات بالإنابة بزيارة لمباني الخلية الأمنية للقوات المشتركة، وذلك للوقوف على سير العمل بها وتفقد أحوال القوة الإدارية حيث كان في استقباله مدير شرطة المحلية ومدير وحدة جهاز الأمن والمخابرات بالمحلية ووكلاء النيابة الجنائية بالولاية٠ وفي مستهل زيارته خاطب اللواء شرطة عبدالإله القوة المشتركة، مشيداً بدورهم الفاعل وأدائهم الملموس للجميع والذي انعكس إيجاباً على الحالة الأمنية والرضاء التام والقبول وسط مواطن الولاية، مشيداً بالتعاون والتناغم والتكاتف بين أفراد القوة المشتركة. و طالب بضرورة التدقيق في إجراءات التفتيش لكل المركبات والأشخاص القادمين للولاية، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين ومستخدمي الطريق وتكثيف العمل الميداني للكشف عن الخلايا النائمة وضبط المتعاونين والمرشدين للقوات المتمردة، مطالباً بضرورة التنسيق مع لجان الأحياء والقرى في تبادل المعلومات ومراجعة إيجارات العقارات والشقق بتنسيق مع مكاتب العقارات للتأكد من هوية المستأجرين.

وفي سياق متصل اللواء عقد اللواء شرطة عبدالإله اجتماعاً مع ضباط الخلية بحضور وكلاء النيابة الجنائية بالولاية

حيث استمع لتنوير من قائد القوة عن أداء ومهام الخلية ومجهوداتها وإنجازاتها التي بذلت خلال الفترة السابقة.

وفي سياق متصل تفقد مدير شرطة الولاية القسم الجنوبي لمحلية المناقل وفرعية مباحث محلية المناقل، وخاطب القوة وأشاد بمجهوداتها في العمل الجنائي وطالبهم بضرورة التعامل مع المواطن بكل احترام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبسط هيبة الدولة دون تهاون أو تعسف.

وكما أشاد بمجهودات قوة القسم في التعامل مع البلاغات الجنائية من مرحلة التحري إلى المحاكمة

ومجهودات قوة المباحث في سرعة استرداد المنهوبات وتعاونهم مع الخلية الأمنية المشتركة في ضبط الخلايا النائمة ٠

كما قام بمنح ثنائه للمميزين من القوة ضباطاً وصف ضباط وجنوداً تقديراً لأدائهم وتحفيزهم مادياً لمزيد من البذل والعطاء وحتى يحذو حذوهم زملاؤهم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان