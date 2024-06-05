مسؤول الإطعام لمكتب حجاج السودان بالمشاعر المقدسة: هنالك بعض الأطعمة يطلبها الحجاج نحن نمنعها لأنها عرضة للتسمم

مما لا شك فيه ان احب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تطرد عنه جوعا او تقضي عنه دينا.

وسأل رجل رسول الله ( ص ) اي الإسلام خيرا فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام والطعام من أكثر الأشياء التي ترهق ذهن الإنسان وتشغل باله ولما كان الحج من الشعار التي عظمها الله وجعلها ركنا من أركان الإسلام وحتى لاينشغل الحاج بغيرها سخرت بعثة الحج السودانية كل إمكانياتها لتوفير اجود وافضل انواع الطعام لتقديمه للحجاج السودانيين.

ولكيفية معرفة حجم الجهد المبذول التقت ( سونا ) بالمسؤولين عن ذلك فكان هذا الحوار :-

س/ بطاقة تعريفية؟ ج/ ياسر حسن خضر مسؤول الاطعام لمكتب شؤون حجاج السودان / مدير مكتب الاطعام س/ بداية حدثنا عن ماهية الاطعام؟ ج/ الاطعام عملية قديمة هنا ومعقدة جدا ومكتب الاطعام لحجاج السودان وصل فيها الى مراحل متقدمة وهو واحد من المكاتب الرائدة في هذا المجال ونحن ضمن خمسة دول ( إيران / تركيا /السودان / اندونسيا / ماليزيا ) تهتدي بنا سلطات الحج بالمملكة في الاطعام وو جدنا في ذلك اشادات كثيرة.

س/ كيفية يتم إعداد قوائم الطعام للحجاج؟ ج/ القائمة تعد وفقا للذوق السوداني ووفقا للمعايير الصحية ومتطلبات و اشتراطات وزارتي الحجة السعودية و السودانية. والتي تعرض كل عام لوزارة الحج السودانية لمراجعتها . والقائمة تتناسب مع الأجواء السعودية ودرجة الحرارة العالية حتى لايتعرض الطعام للتلف او التسمم.

س/ على ماذا ركزتم في اعدادكم لقائمة الطعام؟ ج/ ركزنا على ان تكون الوجبة خفيفة لاتحتوي على زيوت حتى لاتسبب للحاج ( حرقان ) وان تكون ذات قيمة غذائية عالية ( فواكه وعصائر) كما ادخلنا هذا العام وجبة ( العصيدة) كأول صنف يدخل الحج لكثرة الطلب عليه من الحجاج السودانيين راعينا فيه الجوانب الصحية. كيف يتم تقديم الطعام للحاج؟ عملية تقديم الطعام تسير بسلاسة وفق منظومة صحية متكاملة للمتابعة منذ خروج الطعام من المطبخ وحتى وصوله الي الحاج ووصلنا فيه لمرحلة تقديم الطعام للحجاج وهم جالسون على أماكنهم مراعاة لحالة كبار السن والمرضى بدلا عن نظام البوفيه المفتوح.

س/ ماهي الجهة التي تقوم بإعداد وتجهيز الطعام ؟ تم الاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة السودانية ممثلة في بعثة الحج والسلطات السعودية والبلدية بالتعاقد مع شركة متخصصة في الاطعام على ان يقوم ( شيف وطباخ ) سوداني بإعداد الوجبات مراعاة للذوق السوداني وهنالك بعض الأطعمة يطلبها الحجاج السودانيين نحن نمنعها لأنها عرضة للتسمم ( قائمة الطعام لاتلبي حوجة اي حاج ولكنها مرضية بالنسبة لنا من ناحية صحية )

س/ كيف تضمنون سلامة الطعام المقدم للحاج؟ ج/ هنالك جرعات تم تقديمها للعاملين في الاطعام في كيفية تقديم الطعام وسلامته وسلامة تقديمه وحفظه وحتى مرحلة النظافة وتطهير الصالات بعد تناول الطعام. س/ ما نوع الوجبات التي ستقدم للحجاج عند أداء المناسك؟ ج/ تم اعداد طعام وفقا للمشاعر ( منى و مزدلفة ) على ان تكون جافة نسبة لتحرك وسير الحجاج لمسافات طويلة تحتوي على كل المكونات التي تحافظ على صحة وسلامة الحاج وخصصنا طعام لمرضى السكري والضغط.

س/ نصيحتكم للحجاج أثناء تأدية المناسك؟ ج/ ننصح كل الحجاج السودانيين باخذ أكبر كمية ممكنة من مياه الشرب أثناء سيرهم من مشاعري ( منى وعرفات ) والتي تمتد لحوالي عشرة ساعات و حتى لا يتعرضون لضربات الشمس لان السلطات السعودية منعت التوقف وتقديم المياه في المسارات خوفا من الازدحام فنشدد بضرورة اخذ الحاج لأكبر قدر ممكن من المياه والعلاجات الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة. ختاما نتمنى لحجاج السودان الحج بسهولة ويسر والعودة للسودان والنصر العاجل للقوات المسلحة.

مكة المكرمة ٥-٦-٢٠٢٤م ( موفد سونا )