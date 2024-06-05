مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل يلتقي بالمدير التنفيذي لمحلية عطبرة

مواصلة لجولاته التفقدية للمحليات التقى العميد شرطة (حقوقي) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل بمحلية عطبرة بالأستاذ عبدالرؤوف حسن المبارك المدير التنفيذي لمحلية عطبرة. مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل أشاد بمستوى التنسيق والتعاون بين المدير التنفيذي وأعضاء لجنة أمن المحلية فيما يتعلق ببسط هيبة الدولة وتنفيذ الحملات المشتركة لمحاربة الظواهر السالبة وضبط المركبات المخالفة والجهود المبذولة لتنفيذ البرامج المرورية بصورة تناسب وترضي مواطن المحلية خلال الفترة السابقة، مؤكدأ ضرورة بسط هيبة الدولة وإحكام عمليات الأمن الداخلي خاصة وأن المحلية شهدت مؤخرأ توافد عدد كبير من المركبات والوافدين بسبب حرب الكرامة ضد المليشيا المتمردة بالإضافة لتنفيذ البرامج والخطط التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بالمحلية وتقديم خدمة مرورية ممتازة لطالبي المعاملات المرورية وجميع مستخدمي الطريق. وفي ختام الزيارة حث على ضرورة تكثيف العمل الأمني للكشف عن الخلايا النائمة وضبط المتفلتين والمتعاونين وضعاف النفوس حتى ينعم مواطن المحلية بالأمن والأمان. المدير التنفيذي لمحلية عطبرة رحب بزيارة مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل، مؤكداً تسخير كل الإمكانيات لبسط الأمن بالمحلية وتقديم الدعم اللازم لنشر السلامة المرورية وذلك بتنفيذ حملات مشتركة لمحاربة الظواهر السالبة خاصة الباعة المتجولين والفريشة وتحديد مسارات ووضع العلامات الإرشادية والمنعية بسوق عطبرة وذلك لتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق بمحلية عطبرة. ط المكتب الصحفي لشرطة السودان

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