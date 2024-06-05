تعاقد الريال مع مبابي يرعب برشلونة

استعاد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من برشلونة هذا الموسم، وبعد تعزيز رقمه القياسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا ب15 لقباً، فإن تعاقده مع النجم العالمي كيليان مبابي يضع المزيد من الملح على جراح غريمه التقليدي.

وتُعدّ إضافة مبابي إلى صفوف فريق مليء بالنجوم سلفاً بمثابة بيان نوايا مذهل ويمكن أن يؤدي إلى ترجيح ميزان القوى المحلية بشكل أكبر لصالح مدريد.

لا يستطيع النادي الكتالوني الذي يتصارع مع تحديات مالية منهكة فرضها على نفسه، مواكبة سباق التسلّح مع النادي الملكي.

ويصل مبابي مجاناً في نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن برشلونة لن يكون قادراً على تحمل الراتب الباهظ للاعب البالغ من العمر 25 عاماً أو رسوم التعاقد معه.

على مدى العقد الماضي، أهدر برشلونة مئات الملايين من اليوروات على التعاقدات الفاشلة، بما في ذلك البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسيان عثمان ديمبيليه وأنطوان جريزمان، بالإضافة إلى دفع فاتورة الأجور المرتفعة جداً.

وتتجلّى قوة ريال مدريد المالية من خلال واقع أنه يتباهى مسبقاً بفينيسيوس جونيور الذي يحب اللعب في نفس المنطقة على الجانب الأيسر من الهجوم، لذا يمكن اعتبار التعاقد مع مبابي صفقة فاخرة.

وسيتعيّن على المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعادة تشكيل خطه الهجومي، مع احتمال خروج البرازيلي الآخر رودريجو من التشكيلة الأساسية لفسح المجال أمام مشاركة مبابي.

ومع ذلك، يرى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أن مبابي هو القطعة الأخيرة التي سترصّع ملعبه المجدّد سانتياجو برنابيو.

على النقيض من ذلك، اكتفى برشلونة مؤخراً بصفقات على سبيل الإعارة (البرتغاليان جواو كانسيلو وجواو فيليكس) ونجوم انتهت عقودهم مع أنديتهم ووصلوا إلى نهاية مسيرتهم الكروية ويبحثون عن تحدٍ أخير (البولندي ليفاندوفسكي والألماني جوندوجان).

فشل النادي الكتالوني في إيجاد خليفة لقائده لاعب الوسط الدفاعي المخضرم سيرجيو بوسكيتس بشكل مناسب في الصيف الماضي وانهار خط دفاعه.

يمكن أن يساعد وصول قائد المنتخب الفرنسي مبابي والعديد من النجوم الشباب الآخرين الموجودين في صفوف الميرينجي سلفاً، بينهم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، ريال مدريد في السيطرة على الدوري الإسباني لسنوات قادمة.

ورداً على صفقة الملكي، قد يتطلع برشلونة إلى التعاقد مع مهاجم أتلتيك بلباو الدولي نيكو وليامز لتعزيز الجهة اليسرى لخط هجومه.. الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الإسباني البالغ 50 مليون يورو يجعله خياراً أكثر جدوى من الناحية المالية للكتالونيين الذين يعانون من ضائقة مالية مقارنة بلاعبين آخرين ذوي جودة مماثلة.

ومع ذلك، فإن أي تعاقد مع صفقة كبيرة سيرغم برشلونة على بيع لاعبين في صفوفه أولاً لتحقيق التوازن، ما قد يؤدي إلى التضحية ببعض النجوم.

ويُمنّي «البلوجرانا» النفس في أن يؤدي وصول مبابي إلى زعزعة الانسجام في غرفة ملابس ريال مدريد. وكان برشلونة ضحية لموهبة مبابي المتفجرة، حيث سجّل المهاجم الفرنسي هدفين في مرماه في إبريل الماضي وساهم في إقصائه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي ستة أهداف في شباك برشلونة في أربع مباريات لعبها ضده بينها ثلاثية في عام 2021.

صحيفة الخليج