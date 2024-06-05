مدير سكك حديد السودان يشارك في المؤتمر الثالث للسكك الافريقية

شارك السودان بالعاصمة الكاميرونية ياوندي أعمال المؤتمر الثالث للسكك الحديدية الأفريقية والذي اختتم اعماله اليوم ومثل وفد السودان مدير الهيئة العامة للسكة حديد المهندس مستشار وليد محمود احمد.

وقال وليد في اتصال مع سونا شهدت الجلسات عرض ونقاش العديد من الاوراق وقف من خلالها المؤتمر علي الوضع الراهن للشبكة الحديدية الافريقية وما يتم التخطيط له في المستقبل للربط السككي بين كل دول القارة والتحول الرقمي في السكة حديد.

واشار تم التوصل لجملة من التوصيات والقرارات منها حتمية التطوير ومساعدة الدول الأعضاء لبعضها البعض وضرورة ادخال الرقمنة بكل الانظمة في البنية التحتية والتشغيل وخدمات العملاء والتدريب ورفع قدرات العاملين وانشاء اكاديمية للسكك الحديدية خاصة بافريقيا تختص بتدريب العاملين عبر برامج مشتركة ترعاها المنظمات الافريقية والدولية.

وقد التزم الاتحاد الدولي بمساعدة السكك الحديدية الافريقية في عملية التطوير والمواكبة بتقديم الخدمات الفنية مثل الدارسات الاولية للمشروعات ودراسات الجدوي الاقتصادية وخدمات الاستشارات الفنية والتدريب وتنمية المهارات.

واضاف علي هامش المؤتمر عقد اجتماع للاتحاد الافريقي للسكك الحديدية ، ويتراسه حالياً مدير الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المهندس توفيق ، وتم الخروج بعدة توصيات منها اجراء دراسة لتطوير الشبكات الحديدية الافريقية.

كما عقد اجتماع اخر للجمعية العمومية للاتحادالدولي للسكك الحديدية – اقليم افريقيا وتم استعراض الاداء خلال الخمسة اشهر الماضية وما تم انجازة وما هو متوقع تنفيذة من خطط وبرامج خلال الثلاثة اشهر القادمة مما يجدر ذكره ان المؤتمر قد تم تنظيمه بواسطة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية UIC وشركة سكك حديد الكاميرون CAMRAIL وشاركت به اكثر من تسعة عشر دولة افريقية الي جانب مفوضية الاتحاد الافريقي للبنية التحتية والطاقة ووكالة التنمية الافريقية