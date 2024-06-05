أمدرمان تشهد أكبر تجمع رسمي وشعبي استجابة لمبادرة إعمار سوق أمدرمان

شهد مسجد أمدرمان الكبير أكبر تجمع رسمي وشعبي استجابة لمبادرة إعمار سوق أمدرمان يتقدمهم.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الذي أكد أن معركة تحرير سوق أمدرمان شاركت فيه كل القوات وكانت معركة ضارية استبسلت فيها قواتنا بعد أن تحصنت المليشيا بالمباني الشاهقة واستعانت بعتاة المجرمين لاستباحة وسرقة وحرق السوق وطالب الوالي برؤية إستراتيجية لسوق أمدرمان الذي تمدد داخل الاحياء السكنية.

لافتاً الى ان اكبر المهددات الامنية تتمثل في إنتشار العشوائيات واستيطان اللصوص والمجرمين فسادت الفوضى خصما على أصحاب المحلات التجارية وقطع الوالي بان عهد الفوضى إنتهى بحكم اوامر الطوارئ وسيعود السوق بشوارعه الواسعة ومبانية المصدقة فلا عودة للرواكيب والالتزام بتطبيق اجراءات السلامة واعادة النظر في العديد من الأنشطة التي اصبحت لا تناسب طبيعة السوق وتنظيم مواقف المركبات ومواقف المواصلات ويحب ان تطال المراجعة حتي المباني الحكومية.

مطالبا بشراكة تراعي مصلحة الوطن ومصلحة التجار ومصلحة الزبون في التسوق الآمن واضاف الآن هدفنا إعادة الحياة للسوق وتأمينه وتوزيع جيد للخدمات وتوصيلات المياه والكهرباء وستشرع الشرطة في تنفيذ خطط لتأمين السوق.

لافتا الى ان الاصلاح سيطال كل الاسواق ووجه الوالي القائمين علي المياه الكهرباء ومصارف الامطار الدفع بفرق عمل لتنفيذ برنامج اسعافي لتأهيل السوق مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين ترحم على أرواح شهداء معركة تحرير السوق وقال أن قواتنا تقاتل في معركة الكرامة وسندعم المبادرة واعادة الاعمار يحتاج الى ملحمة والشرطة ستكون في الميدان مع التجار.

فيما اكد مدير شرطة محلية امدرمان ومساعد المدير العام لقوات الدفاع المدني اكدا أنهما شرعا في تكوين فرق التأمين والتعقيم للسوق.

قائد سلاح المهندسين اللواء ركن ظافر عمر عبد القادر اشاد بوالي الخرطوم الذي ظل بجانب القوات المسلحة وقال :نحن جاهزون في سلاح المهندسين بتوفير الآليات والمعدات للنظافة وازالة الانقاض وفتح الطرق المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبد السيد قال : نحن بدأنا في أعمال تأهيل السوق وجاهزون من اليوم ان نبدأ العمل وتنفيذ برامج المبادرة حيدر الامين رئيس لجنة المبادرة أوضح ان المبادرة يشارك فيها أكثر من ألف تاجر والاولوية الآن لاستعادة المياه والكهرباء النظافة والتأمين والتعقيم ومصارف الامطار.