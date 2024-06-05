تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من داخل إحدى معسكرات الجيش السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر التصوير التفاعل الكبير من قبل الجنود لحظة وصول مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا. وحظي العطا, باستقبال كبيرة وهتافات مدوية من قبل جنود الجيش الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بوصول مساعد قائد الجيش لمخطبتهم ورفع روحهم المعنوية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد كيف استقبل جنود الجيش الفريق أول ياسر العطا لحظة وصوله أرض المعركة لمخاطبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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